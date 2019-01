Festa da Uva é nesta sexta e sábado em São Sepé

São Sepé sedia na próxima sexta-feira e sábado, respectivamente, a 5ª edição da Festa da Uva. A estrutura do evento já está sendo montada na Praça das Mercês.

A abertura oficial com a presença de autoridades e da corte 2019 está agendada para a sexta-feira, às 14h. Neste ano, pelo menos onze vitivinicultores confirmaram presença durante a festa. Além da venda da uva in natura, haverá comércio de derivados.

Alguns preços comercializados já foram divulgados como geleia R$15,00 chimia R$15,00;vinho R$15,00, cuca R$ 12,00 , vinagre (R$ 6 a R$ 12), licor R$ 10,00 e suco (R$ 12 a R$15). A expectativa é de que sejam comercializados cerca de três mil quilos de uva.

Durante os dois dias de evento estarão presentes a rainha, Maria Fernanda Schirmann Leão, 1ª princesa, Danieli Ricco Almeida e 2ª princesa, Claudia Aires da Silva. Na sexta-feira, a partir das 17h30min, haverá também apresentações culturais e artísticas. As atrações são a banda Radioativo, Paulo De Leon e Karine Nunes, banda Lenore, banda Segunda Estação e as duplas Márcio e Roloff, além de Renan e Ariel. O grupo de capoeira Oxossi São Sepé também estará no evento.

Empresas como Pampeiro, Giacomini (produtos coloniais), peixe frito, Eko 7 colchões, Bela Casa, Bela Mulher Artesanato e Kojak Churrasqueiras também são atrações.A Festa da Uva é organizada pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Associação de Vitivinicultores Sepé Tiaraju, Emater-Ascar/RS, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho. O evento vai até o meio dia de sábado.