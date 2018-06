Festa da Uva: Um evento consagrado no calendário municipal

A Escolha das Soberanas da Festa da Uva 2019, acontece nesta sexta-feira, 29. O desfile será no 4º Jantar da Uva, que terá como palco, o salão da Comunidade Evangélica Luterana de São Sepé, com horário marcado para às 20h. Cinco candidatas estarão concorrendo aos títulos de rainha e princesas da Festa da Uva 2019. O concurso Soberanas da Festa Uva tem a coordenação da Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho e a organização do desfile fica por conta da Escola de Modelos Laurizer Bolzan. A promoção do evento é da Associação de Vitivinicultores Sepé Tiaraju, Emater-ASCAR/RS, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho.

As candidatas, que prometem trazer um brilho especial ao evento, são: Cláudia Aires da Silva de 17 anos. Danielly Ricco Almeida, 14 anos. Maria Fernanda Schirmann Leão, 15 anos. Gisara Castro Flôres, 21 anos e Luíza Santos Pôrto de 15 anos. Saiba mais: