Festa do Divino acontece com pleno êxito em São Sepé

Tradicional e concorrida, a Festa do Divino chegou a sua 139ª edição e começou com a alvorada festiva, na manhã de sexta-feira (1) que percorreu as ruas dos bairros da cidade. E os preparativos começaram em março, com a passagem das bandeiras nos bairros da cidade e nos distritos do interior. Com as visitas, a comissão arrecadou, os brindes e donativos que são colocados no sorteio de prêmios, que acontecem no salão paroquial , durante as nove noites da festa, sempre após a missa. São sorteados: televisores, geladeiras, aparelhos de ar-condicionado, quilos de alimentos, entre outros prêmios. Outro ponto alto, são os doces do divino, que são comercializados durante o sorteio de prêmios e também em um quiosque na frente do salão paroquial, durante o dia.

A programação da festa que conta com a presença de párocos de municípios da região, como Santa Maria, Formigueiro, Vila Nova do Sul, foi organizada pelo padre Gerson Gonçalves juntamente com o casal de festeiros João Inar e Sirlei Mello, que neste ano tem a responsabilidade de organizar o evento religioso que já é consagrado em São Sepé e também no estado. O início das missas da novena é sempre às 19hrs. O encerramento será no próximo sábado, 9.

A arrecadação da festa é repartida entre sete entidades sociais: APAE, Lar do Idoso São Vicente de Paula, Amor Exigente, Liga Feminina de Combate ao Câncer, Associação dos Diabéticos e Hipertensos, Hospital Santo Antônio e a Comunidade Terapêutica Antônio e Maria que foi incluída este ano na lista das entidades beneficiadas. Além do contexto religioso, a festa do Divino se destaca pela solidariedade já que os repasses dos valores financeiros auxiliam na manutenção destas entidades ao longo do ano. “É importante lembrar que ao participar da festa estamos ajudando o próximo em prol da nossa comunidade sepeense, que é um povo solidário e devoto do Divino Espírito Santo”, afirma o pároco Gerson Gonçalves que está na expectativa pelo início da novena. Já o festeiro João Inar agradece as pessoas que ajudam na preparação da festa e as doações arrecadadas até agora. “É muito gratificante ver que a nossa cidade contribui para que a festa aconteça, ficamos emocionados vendo a ajuda chegar de diferentes formas, queremos fazer uma festa de fé e alegria”, afirmou João.

Valores dos produtos:

Rapaduras de batata, abóbora, leite, e amendoim: R$ 2,00

Pé-de-moleque: R$ 3,00

Brigadeiro: R$ 3,00

Cocada: R$ 3,00

Quindim: R$ 3,00

Pastel: R$ 2,00

Cachorro-quente: R$ 2,00