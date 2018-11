Festival Dança São Sepé – 2018

Público lotou as arquibancadas do Ginásio Municipal Nery Bueno Lopes ratificando o sucesso do evento que tem por objetivo valorizar talentos locais e da região. Consagrado pela iniciativa de premiar todos os participantes não cabendo disputa pelos primeiros lugares, o Dança São Sepé reuniu grupos que representaram escolas, projetos e entidades.

Além de performances e coreografias em ritmos variados, as duas noites do evento, oportunizaram adultos, crianças e adolescentes a fazerem da dança uma ferramenta de cultura e educação.

O festival foi mais um presente da administração para as famílias sepeenses, pois, tem como maior objetivo integrar as pessoas.

Confira nas galerias abaixo, algumas imagens do festival.

Tio Mino- 4 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/Tio-Mino-4.jpg

IMG_7045 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7045.jpg

IMG_7042 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7042.jpg

IMG_7037 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7037.jpg

IMG_7033 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7033.jpg

IMG_7032 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7032.jpg

IMG_7025 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7025.jpg

IMG_7024 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7024.jpg

IMG_7023 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7023.jpg

IMG_7015 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7015.jpg

IMG_7014 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7014.jpg

IMG_7013 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7013.jpg

IMG_7003 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7003.jpg

IMG_6986 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_6986.jpg

IMG_6984 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_6984.jpg

IMG_6976 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_6976.jpg

IMG_6974 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_6974.jpg

IMG_6961 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_6961.jpg

IMG_7046 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7046.jpg

IMG_7049 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7049.jpg

Tio mino- 2 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/Tio-mino-2.jpg

star ciep02 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/star-ciep02.jpg

star ciep http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/star-ciep.jpg

liberata03 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/liberata03.jpg

liberata02 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/liberata02.jpg

Liberata http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/Liberata.jpg

Liberata 04 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/Liberata-04.jpg

IMG_7074 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7074.jpg

IMG_7073 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7073.jpg

IMG_7070 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7070.jpg

IMG_7065 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7065.jpg

IMG_7064 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7064.jpg

IMG_7062 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7062.jpg

IMG_7059 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7059.jpg

IMG_7054 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7054.jpg

IMG_7051 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7051.jpg

IMG_7050 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7050.jpg

IMG_6958 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_6958.jpg

IMG_6955 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_6955.jpg

20181108_221247 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_221247.jpg

20181108_220629 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_220629.jpg

20181108_220332 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_220332.jpg

20181108_220110 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_220110.jpg

20181108_215924 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_215924.jpg

20181108_215349 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_215349.jpg

20181108_215119 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_215119.jpg

20181108_214904 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_214904.jpg

20181108_214849 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_214849.jpg

20181108_214841 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_214841.jpg

20181108_212908 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_212908.jpg

20181108_212428 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_212428.jpg

20181108_212223 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_212223.jpg

20181108_211851 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_211851.jpg

20181108_211836 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_211836.jpg

foto-03 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/foto-03.jpg

foto-02 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/foto-02.jpg

20181108_221639 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_221639.jpg

20181108_221839 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_221839.jpg

IMG_6952 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_6952.jpg

IMG_6950 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_6950.jpg

IMG_6948 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_6948.jpg

IMG_6947 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_6947.jpg

20181108_231758 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_231758.jpg

20181108_231159 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_231159.jpg

20181108_231120 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_231120.jpg

20181108_230529 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_230529.jpg

20181108_230523 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_230523.jpg

20181108_230100 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_230100.jpg

20181108_225615 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_225615.jpg

20181108_225118 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_225118.jpg

20181108_225101 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_225101.jpg

20181108_224819 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_224819.jpg

20181108_224407 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_224407.jpg

20181108_222718 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_222718.jpg

20181108_222111 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_222111.jpg

foto-01 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/foto-01.jpg

Tio mino http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/Tio-mino.jpg

20181108_211836 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_211836.jpg

20181108_224819 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_224819.jpg

20181108_225101 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_225101.jpg

20181108_225118 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_225118.jpg

20181108_225615 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_225615.jpg

20181108_230100 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_230100.jpg

20181108_230523 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_230523.jpg

20181108_230529 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_230529.jpg

20181108_231120 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_231120.jpg

20181108_231159 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_231159.jpg

20181108_231758 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_231758.jpg

IMG_6947 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_6947.jpg

IMG_6948 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_6948.jpg

IMG_6950 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_6950.jpg

IMG_6952 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_6952.jpg

IMG_6955 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_6955.jpg

IMG_6958 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_6958.jpg

IMG_6961 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_6961.jpg

20181108_224407 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_224407.jpg

20181108_222718 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_222718.jpg

20181108_211851 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_211851.jpg

20181108_212223 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_212223.jpg

20181108_212428 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_212428.jpg

20181108_212908 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_212908.jpg

20181108_214841 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_214841.jpg

20181108_214849 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_214849.jpg

20181108_214904 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_214904.jpg

20181108_215119 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_215119.jpg

20181108_215349 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_215349.jpg

20181108_215924 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_215924.jpg

20181108_220110 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_220110.jpg

20181108_220332 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_220332.jpg

20181108_220629 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_220629.jpg

20181108_221247 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_221247.jpg

20181108_221639 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_221639.jpg

20181108_221839 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_221839.jpg

20181108_222111 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/20181108_222111.jpg

IMG_6974 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_6974.jpg

IMG_6976 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_6976.jpg

IMG_7059 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7059.jpg

IMG_7062 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7062.jpg

IMG_7064 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7064.jpg

IMG_7065 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7065.jpg

IMG_7070 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7070.jpg

IMG_7073 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7073.jpg

IMG_7074 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7074.jpg

Liberata 04 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/Liberata-04.jpg

Liberata http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/Liberata.jpg

liberata02 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/liberata02.jpg

liberata03 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/liberata03.jpg

star ciep http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/star-ciep.jpg

star ciep02 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/star-ciep02.jpg

Tio mino- 2 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/Tio-mino-2.jpg

Tio Mino- 4 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/Tio-Mino-4.jpg

Tio mino http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/Tio-mino.jpg

Tio Mino-3 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/Tio-Mino-3.jpg

IMG_7054 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7054.jpg

IMG_7051 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7051.jpg

IMG_6984 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_6984.jpg

IMG_6986 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_6986.jpg

IMG_7003 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7003.jpg

IMG_7013 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7013.jpg

IMG_7014 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7014.jpg

IMG_7015 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7015.jpg

IMG_7023 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7023.jpg

IMG_7024 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7024.jpg

IMG_7025 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7025.jpg

IMG_7032 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7032.jpg

IMG_7033 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7033.jpg

IMG_7037 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7037.jpg

IMG_7042 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7042.jpg

IMG_7045 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7045.jpg

IMG_7046 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7046.jpg

IMG_7049 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7049.jpg

IMG_7050 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/IMG_7050.jpg

Tio Mino-3 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2015/01/Tio-Mino-3.jpg Previous Image Next Image info heading info content

20181109_204853 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/20181109_204853.jpg

IMG_7199 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7199.jpg

IMG_7196 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7196.jpg

IMG_7194 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7194.jpg

20181109_231252 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/20181109_231252.jpg

20181109_230821(0) http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/20181109_2308210.jpg

20181109_230021 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/20181109_230021.jpg

20181109_225334(0) http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/20181109_2253340.jpg

20181109_224954(0) http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/20181109_2249540.jpg

IMG_7202 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7202.jpg

IMG_7203 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7203.jpg

IMG_7221 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7221.jpg

IMG_7218 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7218.jpg

IMG_7217 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7217.jpg

IMG_7216 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7216.jpg

IMG_7215 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7215.jpg

IMG_7212 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7212.jpg

IMG_7207 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7207.jpg

IMG_7205 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7205.jpg

20181109_224615 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/20181109_224615.jpg

20181109_224054 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/20181109_224054.jpg

20181109_214330 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/20181109_214330.jpg

20181109_213804(0) http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/20181109_2138040.jpg

20181109_213327 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/20181109_213327.jpg

20181109_212800 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/20181109_212800.jpg

20181109_212415 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/20181109_212415.jpg

20181109_212215 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/20181109_212215.jpg

20181109_210933 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/20181109_210933.jpg

20181109_210200 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/20181109_210200.jpg

20181109_215021 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/20181109_215021.jpg

20181109_215557(0) http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/20181109_2155570.jpg

20181109_224011 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/20181109_224011.jpg

20181109_223740 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/20181109_223740.jpg

20181109_223231(0) http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/20181109_2232310.jpg

20181109_222534 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/20181109_222534.jpg

20181109_221646 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/20181109_221646.jpg

20181109_221018 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/20181109_221018.jpg

20181109_220344 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/20181109_220344.jpg

20181109_215938(0) http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/20181109_2159380.jpg

IMG_7224 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7224.jpg

IMG_7226 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7226.jpg

IMG_7229 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7229.jpg

IMG_7312 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7312.jpg

IMG_7311 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7311.jpg

IMG_7308 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7308.jpg

IMG_7305 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7305.jpg

IMG_7304 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7304.jpg

IMG_7301 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7301.jpg

IMG_7298 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7298.jpg

IMG_7296 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7296.jpg

IMG_7317 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7317.jpg

IMG_7321 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7321.jpg

IMG_7350 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7350.jpg

IMG_7347 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7347.jpg

IMG_7346 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7346.jpg

IMG_7344 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7344.jpg

IMG_7338 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7338.jpg

IMG_7337 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7337.jpg

IMG_7333 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7333.jpg

IMG_7327 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7327.jpg

IMG_7294 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7294.jpg

IMG_7289 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7289.jpg

IMG_7253 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7253.jpg

IMG_7250 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7250.jpg

IMG_7244 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7244.jpg

IMG_7240 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7240.jpg

IMG_7239 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7239.jpg

IMG_7237 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7237.jpg

IMG_7233 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7233.jpg

IMG_7231 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7231.jpg

IMG_7255 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7255.jpg

IMG_7258 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7258.jpg

IMG_7288 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7288.jpg

IMG_7280 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7280.jpg

IMG_7279 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7279.jpg

IMG_7274 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7274.jpg

IMG_7271 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7271.jpg

IMG_7268 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7268.jpg

IMG_7266 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7266.jpg

IMG_7263 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7263.jpg

IMG_7351 http://jornalafonte.com.br/afonteonline/wp-content/uploads/2018/11/IMG_7351.jpg Previous Image Next Image info heading info content

Fotos: Roberto John

Na 1ª noite, quinta-feira, 8, se apresentaram:

1-Grupo de Dança “Os pequeninos da EMEI” da EMEI Dona Maria Liberata Fraga Prates

2-Grupo de Dança STARS da Escola CIEP

3-Grupo de Dança Educação Infantil Nivel III do Colégio Madre Júlia

4-Grupo de Dança MIX da Escola CIEP

5-Grupo de Dança Pequenos Brilhantes da Escola João XXIII

6-Grupo de Dança STEP Dance

7-Grupo de Dança Educação Infantil 1 e 2 Colégio Madre Júlia

8-Grupo de Dança Pinguinhos da Escola de Educação Infantil Pingo de Gente

9-Grupo de Dança Juventude do Brasil da EMEI Maria Liberata Fraga Prates

10-Grupo de Dança Grupo Folclórico Calhandra

11-Grupo de Dança Esperança da APAE

12-Grupo de Dança Grupo Folclórico Calhandra13-13-Grupo de Dança Maturidade Ativa SESC

14-Grupo de Dança Movimento Livre da Escola Particular Marina Contti Tunholi

15-Grupo de Dança Tupis do Tiaraju do Instituto Estadual de Educação Tiaraju

16-Grupo de Dança Movimento Livre da Escola PArticular Marina Contti Tunholli

17-Grupo de Dança da Escola Padre Théo

18-Grupo de Dança Movimento Livre da Escola Particular Marina Contti Tunholli

19-Grupo de Dança Tecoara do Instituto Estadual de Educação Tiaraju

20-Grupo de Dança Movimento Livre da Escola Particular Marina Contti Tunholli

21-Grupo de Dança Grupo 2 da Escola Leonardo Kurt

22-Grupo de Dança Movimento Livre da Escola Particular Marina Contti Tunholli

23-Grupo de Dança Dança & Cia

24-Grupo de Dança Anjinhos do Funk

Na 2ª noite, sexta-feira, 9, se apresentaram:

1-Grupo de dança Soul Dance Professores e Funcionários da EMEI Dona Mª Liberata Fraga Prates

2-Grupo de dança Os Zumbis de Jackson da Escola Rio Branco

3–Grupo de dança Autismo é Vida do Centro Municipal de Atendimento ao Autismo Daniela Neves Righ

4–Grupo de dança Funkids da Escola Rio Branco

5–Grupo de dança Os Dançarinos Iluminados da Escola João XXIII

6–Grupo de dança Hip Hop CRAS São Sepé

7–Grupo de dança Quem Luta não Briga

8–Grupo de dança Star Dance

9–Grupo de dança CAAMI Folclore e Arte Nativa

10–Grupo de dança Meninas da Vila da Escola José Gabriel de Moraes Brenner

11–Grupo de dança Star Dance

12–Grupo de dança Elos de Sangue Bairro Cristo Rei

13–Grupo de dança CAAMI Folclore e Arte Nativa

14–Grupo de dança I Am Dance Academia FITNESS

15–Grupo de dança Essência de Rua Academia Fitness

16–Grupo de dança Ritmo

17–Grupo de dança Cia de Dança Origens

18–Grupo de dança Funk Dance

19–Grupo de dança Formation

20–Grupo de dança Ritmo

21–Grupo de dança Cia de Danças Origens

22–Grupo de dança Morenas da Vila

23–Grupo de dança Grupo 1 da Escola Leonardo Kurtz

24–Grupo de dança Quem Luta Não Briga da Escola Clemenciano Barnasque

25–Grupo de dança Escola Eno Brum Pires

26–Grupo de dança Vem Dançar

27–Grupo de dança Vem Dançar

Além de uma alternativa de entretenimento para a população, o evento também teve cunho social pois, a renda obtida com a cobrança do ingresso foi revertida para a Associação de Apoio aos Autistas.

Todos os participantes receberam o troféu Herberth Magalhães Charão.