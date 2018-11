Festival Dança São Sepé

Público lotou as arquibancadas do Ginásio Municipal Nery Bueno Lopes ratificou o sucesso do evento que tem por objetivo valorizar talentos locais e da região. Consagrado pela iniciativa de premiar todos os participantes não cabendo disputa pelos primeiros lugares, o Dança São Sepé reuniu grupos que representaram escolas, projetos e entidades.

Além de performances e coreografias em ritmos variados, a primeira noite do evento, na quinta-feira, 8, oportunizou adultos, crianças e adolescentes fazerem da dança uma ferramenta de cultura e educação.

O festival é mais um presente da administração para as famílias sepeenses, pois, tem como maior objetivo integrar as pessoas.

A 2ª noite do Dança São Sepé será hoje sexta-feira, 9.

Além de uma alternativa de entretenimento para a população, o evento também tem cunho social: a renda obtida com a cobrança do ingresso (R$ 3 por pessoa) será revertida para Associação de Apoio aos Autistas.

Todos os participantes recebem o troféu Herberth Magalhães Charão.