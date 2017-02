Festival de musica é sucesso em sua segunda edição

Bandas de diversos estilos puderam apresentar seus trabalhos para centenas de pessoas que foram prestigiar o evento

A 2ª Edição do “Parque Ambiental Festival – 2017” contou com shows musicais, palestra e feira interativa durante os dias 04 e 05 de fevereiro, no Parque Ambiental Galeano Santos Motta. O festival foi puramente voltado para a arte da música e da conscientização ambiental, buscando resgatar um dos locais mais importantes de lazer de São Sepé, visto que o mesmo se encontra subaproveitado. O festival é uma iniciativa da Associação Glocal, organização que visa desenvolver projetos na cidade de São Sepé e região, e agora com parceria da JES Proart

Conforme um dos organizadores, Gabriel Leão, representante da Associação Glocal, o espaço é de ampla e de muita importância para os cidadãos sepeenses, pois proporciona lazer e divertimento, além de ajudar na conscientização ambiental. “Como na primeira edição, buscamos desde o inicio resgatar o local e dar a importância necessária para que futuramente o parque sirva de local para grandes eventos como este”, ressalta.

A programação contou com a apresentação de dez bandas locais (sendo cinco bandas no primeiro dia e cinco bandas no segundo dia), as quais receberam um troféu de participação e CDs do festival e mais três shows musicais. Também feira criativa, a qual deu espaço para artesanatos, serviços gastronômicos e atividades esportivas/lazer, além de oficinas voltadas para a arte da música e conscientização ambiental. “Que esteve no local, pode escutar ótimas bandas e muita musica boa. Tivemos estilos variados como rock, sertanejo, gaúcho e rap. Além também de atrações gastronômicas com praça de alimentação e estandes sobre conscientização ambiental e oficinas sobre o mundo da musica”, conta Everaldo Oliveira, diretor da JES Proart.

Durante o sábado, o festival deu inicio com a apresentação da banda santa-mariense Âmago e logo após as apresentações das bandas do festival e encerramento com show da banda de Porto Alegre Good Samaritans. Já no domingo, as atrações iniciaram com oficina musical e palestra com o tema “Rock Gaúcho”, ministrada por Luiz Carlos Ranoff (Ithi), musico e produtor musical. E encerrando o festival, a banda Arde Rock fez o show de encerramento.

Todas as atividades do festival tiverão acesso gratuito ao público, tornando o evento de fácil acesso e de inteira contribuição social e cultural. O Festival teve a produção Cultural E.M Hoppe, a realização é de Glocal e JES ProArt e tendo como patrocínio da Cooperativa de Eletrificação Centro Jacui – Celetro e financiamento da Pró-Cultura/RS; Secretaria da Cultura; e Governo do Estado do Rio Grande do Sul.