Está acontecendo hoje em São Sepé o Festival O Rio Grande Canta O Cooperativismo. O evento que começou as 8 horas com a Fase Classificatória, terá sua Etapa Final com a apresentação das 10 músicas finalistas a partir das 21 horas e logo após será apresentadop um show com César Oliveira & Rogério Melo.

O Festival, que está contecendo no Ginásio Municipal de Esportes Nery Bueno Lopes, é gratuito e faz parte do Programa de Educação e Cultura Cooperativista, que durante o ano vem realizando atividades na região, com o objetivo de integrar dirigentes, associados, colaboradores, familiares e comunidades em que atuam as cooperativas, divulgando a doutrina cooperativista e promovendo os princípios e valores do cooperativismo, além de promover a educação cooperativista por intermédio de espaços culturais, prioritariamente a música, estimular os sócios, os empregados de cooperativas e os seus familiares a participação em eventos culturais, promovendo o bem-estar social e a melhor qualidade de vida e editar em CD e DVD da Etapa Final do festival.