Festival Sinuelo da Canção Nativa – 17º Aparte

Na noite de sábado, 30, a abertura do Sinuelo da Canção Nativa de São Sepé demonstrou que os jurados terão um trabalho árduo para definirem as composições premiadas nesse 17º Aparte do festival.

Ótimos trabalhos foram apresentados no palco, ficando a definição das vencedoras para a noite de domingo.

O show de encerramento também emocionou o público, e Wilson Paim encantou com suas canções românticas. Ele foi surpreendido em meio ao show com um presente do artista Chiquinho Neves, com uma obra de arte em ferro.

Neste domingo, a partir das 18h30, sobem ao palco os concorrentes e os shows ficam por conta Raul Quiroga e Grupo abrindo a última noite; e Jorge Guedes e Família fazendo o show de intervalo.

O festival está sendo realizado no Ginásio Municipal de Esporte Nery Bueno Lopes. No acesso ao festival, será solicitado um quilo de alimento não perecível para ser destinado à Secretaria de Assistência Social de São Sepé. Para melhor destinar tais doações às famílias menos favorecidas economicamente, observa-se que as arrecadações serão gerenciadas e distribuídas pelos integrantes da instituição.

O evento é promovido pela empresa Jesproart – Produções Artísticas e Administração Municipal de São Sepé.

Confira as fotos da 1ª noite:

