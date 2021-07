Festividades de São Cristóvão são realizadas em São Sepé e região

Neste domingo, 25 de julho, data dedicada às homenagens aos colonos e aos motoristas, muitas festas, carreatas e caminhonaços aconteceram em São Sepé e municípios vizinhos.

Em Vila Nova do Sul a Festa de São Cristóvão (Padroeiro dos Motoristas) e Santo Isidoro (Padroeiro dos Agricultores), aconteceu seguindo os protocolos mas brandos da Covid-19.

A programação que teve início no santuário Oratório São Cristóvão em frente ao Calcáreo Andreazza, com a missa ao ar livre e seguido da carreata até a igreja matriz. Neste ano contou com a presença do Padre Edemar Mendes, pároco local e do Arcebispo Antônio Bristolin.

O santuário, denominado Oratório São Cristóvão foi remodelado e colocadas mais duas imagens de outros dois santos e está sendo transformado em ponto turístico da cidade de Vila Nova do Sul.

A presença do Arcebispo foi também requisitada para dar uma benção especial para a nova cruz que será colocada na torre da igreja matriz, esta nova cruz terá iluminação especial.

Na Igreja Matriz, os motoristas e veículos receberam bênçãos.

Fotos: Dora Barros.