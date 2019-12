Feto é encontrado em pátio de residência

Na manhã desta quarta-feira, 25, por volta das 9 horas, foi achado um feto no pátio de uma residência na rua Frutuoso Veríssimo Pedroso, bairro Santo Antônio.

De acordo com relatos, o morador, não identificado, quando foi ao pátio se deparou com uma sacola, e ao verificar o conteúdo encontrou um feto enrolado em um pano. A Brigada Militar foi chamada e acionou a Polícia Civil que irá investigar o caso.