Final do concurso rainha Gerensite começa amanhã

Ziziane Ferreira, formigueirense, está participando do concurso Rainha Gerensite, na categoria bocha, organizado pela empresa Gerensite Publicidade e Eventos. Com 13.685 votos, garantiu a 1° colocação e classificação para grande final que iniciará amanhã,07 as 20:00 hs e vai até o domingo,09 às 12:00 hs. “Sou apaixonada pelo jogo de bocha, o esporte que me criei vendo meus pais jogarem e a trabalhar com cancha de bochas. Sendo assim, em reconhecimento a cada voto que me ajudou a levar o nome do nosso município, agradeço de coração, pois é uma alegria muito grande, ser tão incentivada e motivada a realizar meus sonhos, que giram em torno do esporte. Deixo aqui o meu agradecimento e conto com o apoio na final”.

A votação desta próxima etapa será no site da organizadora onde estará disponível o link para votação, serão 12 meninas disputando o título de campeã, em uma votação de 44 horas. Podendo ser repetido a toda hora, cada voto, desta forma, quanto mais votos mais chances ZIZIANE terá. É nesta etapa final, que a participante conta com uma votação ainda mais expressiva e com o apoio ainda maior da comunidade e dos amantes do esporte em geral.