Fiscalização Municipal agora tem Disque Denúncia Coronavírus

A fiscalização municipal agora tem um telefone exclusivo para o envio de denúncias de descumprimento das medidas de prevenção ao Coronavírus. A novidade foi apresentada na manhã desta sexta-feira, 15, pelo Secretário de Finanças e Planejamento, Jonas Lopes.

Na oportunidade, o titular da pasta também entregou aos fiscais, coletes de identificação e materiais informativos. Os veículos utilizados por estes servidores foram sinalizados para garantir mais transparência nas tarefas desempenhadas pela equipe. “Neste momento, nossas ações devem estar direcionadas para salvar vidas. Um contágio a menos fará toda a diferença”, disse Lopes, ao reforçar os pontos que devem ser observados pelos servidores durante o trabalho.

Ainda na ocasião, o prefeito Léo Girardello fez um agradecimento aos profissionais do setor e destacou a importância das visitas de orientação que vem sendo realizadas pelo grupo. “A fiscalização está agindo com excelência. Convencer um cidadão que ele deve respeitar as regras de enfrentamento ao Coronavírus pela sua consciência é muito melhor e mais eficiente que lavrar uma multa”, concluiu.

Para denunciar:

Situações de descumprimento das normas de distanciamento controlado podem ser relatadas à Fiscalização pelo número (55) 99715-8315, por ligação ou mensagem de WhatsApp.