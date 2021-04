FNDE estuda retomada de repasses para Creche do Bairro Lôndero

O processo de finalização da obra da Creche Dona Anita, no Bairro Lôndero, teve novo andamento na tarde de segunda-feira, dia 05 de abril. Em audiência no FNDE em Brasília, o Secretário Adjunto de Desenvolvimento Econômico de São Sepé, Leandro Gonçalves, e o Diretor da Autarquia, João Elício Nogueira Terto, finalizaram o cadastramento técnico que oportunizará o município a dar sequencia na obra. Os engenheiros da Prefeitura não estavam conseguindo fazer esta atualização de cadastro desde outubro de 2020.

Há uma pendência financeira de R$ 565 mil com a empreiteira dos serviços, por falta de repasses do FNDE, além da contrapartida do município. Ainda existe uma possibilidade de o projeto perder os recursos pela extinção do convênio que, pelo contrato vigente, termina dia 30 de abril. “Desde janeiro buscamos resolver as pendências técnicas deste processo, que já foi anunciado, inclusive, como finalizado. Faltavam relatórios de fiscalização e, por isso, falta dinheiro na conta do convênio. Depois de muita tentativa sem êxito, o prefeito João Luiz determinou que viéssemos pessoalmente aqui e fizéssemos todos os ajustes na frente dos analistas do FNDE. Só assim conseguimos dar os encaminhamentos”, disse Leandro.

A expectativa é que o FNDE aprove nesta semana a inclusão de mais um técnico da Prefeitura no sistema de acompanhamento de obra e, na semana que vem, seja analisado o pedido de prorrogação de prazo para conclusão da creche. “A meta é finalizar isso ainda no primeiro semestre, com o pagamento dessa pendência com a empresa e conserto das coisas que não estão boas na obra”, disse Leandro. Para o diretor João Elício Nogueira Terto, “estaremos acompanhando esse projeto para que o município não fique, mais uma vez, parado na burocracia”, concluiu.

A obra – inaugurada no último dia do ano passado – ainda tem pendências estruturais que impedem seu uso, além de não estar equipada com mobiliário e outros equipamentos necessários para o seu funcionamento. Recentemente, o vice-prefeito Fernando Vasconcellos e a secretária municipal de Educação Márcia Aires visitaram o local e detectaram os problemas já apontados pelo setor de engenharia. A empresa se comprometeu corrigir todas as deficiências para que a Prefeitura emita o Termo de Recebimento Definitivo da obra.