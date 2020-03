Fogo atinge campo no bairro Vitória

Na noite de segunda-feira, 9, um incêndio em um campo no bairro Vitória próximo ao aeroporto causou temor aos moradores próximos do local.

O local é utilizado para descarte de entulhos e o fogo se alastrou rapidamente ameaçando atingir outras áreas próximas do incêndio.

Os bombeiros com a ajuda de uma retroescavadeira cedida pela prefeitura, controlaram o fogo.