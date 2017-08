Fogo Simbólico abre atividades da Semana da Pátria em São Sepé

As atividades que celebram a Semana da Pátria 2017 tiveram início na última sexta-feira, em São Sepé. A solenidade da chegada do Fogo Simbólico reuniu autoridades e a população em geral em frente da Fundação Cultural Afif Jorge Simões Filho.

Conduzido pela Defesa Nacional, o momento marca a 80ª corrida do Fogo Simbólico da Pátria. O Prefeito em exercício, Kéio Santos,participou do ato. A banda marcial da escola Valmarath teve apresentação, assim como o Grupo de Escoteiros do Ar Guardiões da Pulquéria.

Nesta edição, a homenagem a nível nacional enaltece o centenário da morte de Osvaldo Cruz, médico sanitarista. No RS, o reconhecimento será à 80ª corrida do fogo simbólico e aos 70 anos da Chama Crioula. O homenageado em São Sepé será o médico Roberto Fachin.