Foi dada largada na Semana da Mulher 2020

Em sua 19ª edição, a Câmara de Vereadores esta realizando a Semana da Mulher em comemoração ao dia Internacional que é comemorado internacionalmente no dia 08 de março. O evento que tem como tema “Lugar de Mulher é onde Ela quiser”, contará com diversas programações entre os dias 02 e 12 de março.

Nesta última segunda-feira (02), teve inicio os jogos comemorativos. A primeira modalidade foi a de Bocha, onde esta sendo realizado no CTG Os Maragatos até o dia 06 de março. Com o comando do Sr. João Stona e a presença da presidente da Casa a vereadora Maria Silveira e demais vereadores foi realizado o sorteio das duplas e dado o inicio da competição. Serão seis duplas que disputarão a premiação no final da competição, os jogos estão sendo realizados a partir das 19 horas no CTG Os Maragatos.

Nesta quarta-feira (04), será realizado no Ginásio Municipal, a partir das 19 horas, o torneio feminino de futsal. Serão dezenas de equipes que disputarão o titulo deste ano. A coordenação dos jogos esta a cargo da Secretaria de Esporte e Lazer e as inscrições deve ser realizado no Ginásio Municipal.

A programação da Semana da Mulher 2020 ainda conta com palestras, panfletagem, embelezamento e Sessão Solene, onde homenageará cinco mulheres destaques em São Sepé.

Segue a programação

• 02 a 06/03 – Jogos das mulheres

19h Bocha (CTG Os Maragatos)

• 04/03 – Jogos das Mulheres

19h Futsal (Ginásio de Esportes)

• 08/03 – Dia Internacional da Mulher

• 09/03 – Embelezando

15h – Asilo São Vicente de Paula

• 10/03 – Palestras – Mulher símbolo de dedicação, coragem e amor / Em defesa da vida das Mulheres

14h – Jazidas/Capela São Judas Tadeu

Palestrantes: Laureano Al Alam Neto e Mariana Marques Sebastiany

• 11/03 – Sessão Solene – Homenagem as Mulheres

19h – Plenário Gaspar Martins – Câmara Municipal de Vereadores

10h – Panfletagem sobre Saúde Mental – Caps AD I

• 12/03 – Palestras – Mulheres empoderadas, empoderam outras / Em defesa da vida das Mulheres

14h – Cerrito do Ouro/Salão São José e 19h30min – Clube do Comércio / Encerramento

Palestrantes: Laureano Al Alam Neto e Mariana Marques Sebastiany