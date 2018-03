Foragida de Bagé é presa em São Sepé

A Polícia Civil de São Sepé com o apoio da Brigada Militar cumpriram na tarde de hoje, 02, por volta das 15 horas um Mandado de Prisão expedido contra Najara da Silva Alves.

Najara estava em prisão domiciliar no município de Bagé por tráfico de drogas. A mulher encontrava-se foragida desde dezembro de 2017, e foi localizada na casa de seu irmão no bairro Cristo Rei.

Najara foi encaminhada, após passar pela Delegacia de Polícia para prestar depoimento, ao presídio estadual de São Sepé.