Foragido do semiaberto é recapturado na manhã de hoje

No final da manhã de terça-feira, 08, por volta das 11h45, a Polícia Civil com o apoio da Brigada Militar recapturaram o foragido do Regime Semiaberto, Ruan da Silva Santos.

A prisão ocorreu no bairro Kurtz, próximo ao antigo quartel da Brigada Militar.

Após a captura, Ruan foi levado ao hospital Santo Antônio para a confecção do Boletim de Ocorrência, sendo conduzido a Delegacia de Polícia e após ao Presídio Estadual de São Sepé.

O Ruan possui registro de Roubo a Pedestre, Furto/Arrombamento Estabelecimento Comercial, Receptação, Dano, Furto Qualificado e Perturbação da Tranquilidade..

A guarnição da Brigada Militar que deu apoio à Polícia Civil estava composta pelo Sgt Dario e Sd. Daniel.

Fotos: Roberto John