Foragido é capturado nas proximidades do CIEP

Na noite de sexta-feira, 12, por voltas das 20h30, um homem foragido do sistema prisional foi preso, pela guarnição da Brigada Militar composta pelo sargento Elton e soldado Fraga. De acordo com os policiais,eles receberam uma ligação do policial civil Prates denunciando o apenado Robson dos Santos (vulgo Pirata), estaria armado com um revolver nas proximidades do CIEP, fazendo ameaças e causando pânico nos populares. A guarnição fez buscas na Rua Daia Gazen, localizando Robinho, que ao ser abordado não aceitou a ordem para ser revistado, investindo contra a guarnição. Foi necessário utilizar uso moderado da força para conter o acusado. Durante a revista foi retirado de sua cueca um “simulacro” de revólver e um cachimbo. Robson fazia uso de tornozeleira eletrônica.

Após verificar a situação pelo sistema da BM, foi constatado que Robson se encontrava na situação de foragido, sendo conduzido para o hospital, posterior Delegacia de Polícia e presídio. Durante a prisão o acusado fez ameaças contra o sargento Elton, sendo feito registro de ameaça.