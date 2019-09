Foragido é capturado pela BM e Polícia Civil

Na tarde de hoje, em uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Brigada Militar, um foragido foi recapturado no Bairro Cristo Rei.

De acordo com informações da Brigada Militar, os policiais foram informados de que o foragido Charliston Santos Stromm da Silva estaria escondido em uma residência no Bairro Cristo Rei. Em poder desta informação, foi efetuado um cerco no local indicado que resultou em sua prisão.

Charliston, que possui diversas passagens pela polícia, por roubos, furtos e tráfico de drogas, estava com um ferimento ´provocado por arma de fogo, e foi conduzido ao Hospital Santo Antônio, depois foi levado a Delegacia de Polícia e após, encaminhado ao Presídio Estadual de São Sepé.