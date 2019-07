Foragido é capturado pela Brigada Militar

A guarnição de serviço da Brigada Militar composta por Sgt Denizar, Sd Muller e Sd Daniel, em cumprimento de mandado, prendeu Álvaro Becker Gusmão, alcunha “Dudu”, no final da tarde de sexta-feira, 19, por volta das 18 horas no bairro Lili. Álvaro estava foragido do sistema prisional desde a data de 06 de junho de 2019.

Dudu é considerado de alta periculosidade, tendo várias ocorrências, tais como: tráfico (2x), furto (2x), ameaça (3x), homicídio, entorpecente posse (2x). Após Boletim de atendimento, foi encaminhado à Delegacia de Polícia e depois ao Presídio Estadual de São Sepé.