Foragido é capturado pela Brigada Militar

Na manhã de sábado, 14, por volta das 9 horas, uma guarnição da Brigada Militar com informações da Sala de Operações, se locomoveu até uma residência na Rua Coronel Emiliano Brum, bairro Pontes, casa do pai do foragido Tiago Trindade da Silveira, vulgo “Tiago Papa Laranja” e ao entrar no pátio, o indivíduo foi avistado na porta da residência, sendo dado voz de prisão. Tiago Papa Laranja resistiu a prisão e os policiais tiveram que usar meios moderados da força. Tiago foi conduzido ao Hospital Santo Antônio e depois ao Presídio Estadual de São Sepé.