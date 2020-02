Foragido é preso no bairro Santo Antônio

Um homem foi preso na tarde desta sexta-feira, 28, no Bairro Santo Antônio, em São Sepé. Ele é acusado de um homicídio ocorrido em 1993.

Conforme Boletim de Ocorrência, na Rua Independência, próximo a AABB, a guarnição de serviço realizava patrulhamento no bairro Santo Antônio e abordou I.A.F.S.

Ao consultar a situação do suspeito, constatou que possuía um mandado de prisão em seu desfavor, com prisão definitiva de 19 anos e 6 meses, por um crime de homicídio praticado em 1993.

O indivíduo foi encaminhado para exame de corpo delito e posterior apresentado na Delegacia de Polícia, sendo, após, levado ao Presídio Estadual de São Sepé.