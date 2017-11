A Brigada Militar prendeu na manhã de hoje, 02, por volta das 10h40, Alex Sandro Vieira. De acordo com dados fornecidos pela polícia, a guarnição composta pelo Sgt Oliveira e o Sd Rogério estava fazendo a patrulhamento de rotina no bairro Pontes, quando se depararam com o suspeito no rua Plínio Pontes. Alex Sandro estava foragido do Sistema Carcerário e foi recolhido ao presídio.