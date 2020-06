Foragido é recapturado

Os policiais civis de São Sepé, com apoio da Brigada Militar e do Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar (BOE) recapturaram, na tarde de hoje, terça-feira, 09, por volta das 15 horas, o foragido de iniciais T. T. S, de 29 anos, vulgo “Papa Laranja”, nos fundos do loteamento Vitória.

Dia 02 de junho, Papa Laranja estava preso no Presídio Estadual de São Sepé e foi escoltado para uma consulta médica no Hospital Santo Antônio. Durante o atendimento ele conseguiu fugir.