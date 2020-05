Foragido “Lasquinha” é preso em Santa Maria

Na madrugada desta quarta-feira, por volta das 2h30min, a PATAMO de Santa Maria, com informações do setor de inteligência da Delegacia de São Sepé, recapturou o foragido do Presídio Estadual de São Sepé, G.G.R., 35 anos, vulgo “Lasquinha”. A prisão ocorreu no Bairro Lorena em Santa Maria.

Lasquinha é suspeito de cometer roubos a propriedades rurais de São Sepé.

O suspeito foi encaminhado ao Presídio de Santa Maria.