Foragido que vinha para São Sepé é preso pela PRF

A Polícia Rodoviária Federal, prendeu nesta madrugada N.de O. C., que estava foragido há mais de 4 anos. O suspeito era morador do Bairro Zenari e estava vindo para São Sepé.

A prisão ocorreu na BR-392, dentro de um veículo conduzido por C.A. da S.B., que alegou ser Uber.

O suspeito, tem uma extensa ficha criminal e é violento, também possui um Mandado de Prisão Preventiva em aberto, expedido pela Comarca de Caçapava do Sul, por roubo.