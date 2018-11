Formatura celebra 181 anos da Brigada Militar

Cerca de 100 policiais militares de todas as unidades da Brigada Militar de Santa Maria, participaram de uma formatura para celebrar os 181 anos da corporação e 126 anos de criação dos 1º RPMon.

A cerimônia ocorreu no final da tarde de ontem, no Estádio Coronel Iriovaldo Maciel de Vargas, em frente à sede do 1º RPMon. Durante o ato, foram entregues medalhas a policiais da ativa. No evento o Tenente Magno Brum da Silva, comandante do batalhão da Brigada Militar de São Sepé, recebeu a honraria, pelos 181 anos da corporação e pelos 25 anos de prestação de serviços à corporação. No último domingo, foi realizada uma rústica para celebrar a data.