Formatura da Brigada Militar aconteceu na sexta-feira

Atuando ha aproximadamente 4 anos em São Sepé, o soldado Jardim, passa agora a ocupar o cargo de 2º Sargento da Brigada Militar. A Solenidade de formatura aconteceu na tarde da sexta-feira, 03 de agosto na ESFAS Santa Maria. O Comandante do 2°Pelotão Tenente Magno Brum, acompanhado do Sargento Jean e da Soldado Hartmann, prestigiaram a solenidade. Na oportunidade foi entregue um mimo ao formando representando o efetivo do 2° Pelotão São Sepé. “Desejamos ao Sargento Jardim sucesso e muita proteção”, declara o Comandante, Tenente Magno, em nome do pelotão de Sepé e salienta que o Sargento Jardim poderá ou não continuar o seu trabalho neste destacamento, esta decisão cabe ao comando maior da BM.

Ao integrar a Brigada Militar, os soldados moldam um plano de carreira para suas vidas, e dependendo da vontade, do esforço, do estudo e dedicação, galgam degraus cada vez mais altos dentro da hierarquia da corporação.