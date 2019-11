Formatura do Pelotão Mirim – 7ª Turma 2018/19

Na noite do dia 15 de novembro, no salão de festas da Sociedade Esportiva Iguaçu, realizou-se a formatura da 7° Turma do Projeto Pelotão Mirim de São Sepé. Na ocasião, formaram-se 26 crianças oriundas de diversas escolas do município. O momento foi marcado com muita emoção dos formandos, pais e familiares que foram prestigiar o evento, totalizando mais de 250 pessoas presentes. Além do 1° Ten Magno, comandante do 2° Pelotão, prestigiaram a solenidade a Secretária Paula Machado, representando o Prefeito Municipal Léo Girardello, o Presidente da Câmara de Vereadores, vereador Paulo Nunes, a Dra. Marcela Pereira da Silva, juíza da 2° Vara judicial de São Sepé, a Presidente da Associação de Apoio aos Programas Sociais da Brigada Militar de São Sepé, Prof. Vânia Lara Rosa Vargas e o 1° Sgt Ricardo. O projeto teve duração de 2 anos e no 1° ano foi coordenado pela Sd Hartmann e no 2° ano, realizando a conclusão do trabalho, o Sd Moreira. Nesse período as crianças tiveram aulas de noções de cidadania, relações interpessoais, prevenção às drogas, educação para o trânsito, saúde física, alimentação saudável e prevenção de doenças. O trabalho que desde a 1° Turma 2006/07 teve a coordenação do Sd Moreira, completa 14 anos e é visto com grande apreço pela comunidade sepeense, pois procura orientar nossos jovens, formando pessoas de bem para a sociedade.