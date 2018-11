Formatura do PROERD/2018 entrega certificados a 120 alunos

No dia sete de novembro de 2018, a Brigada Militar de São Sepé promoveu a formatura do PROERD/2018. O evento ocorreu no Salão Paroquial onde na oportunidade participaram 6 escolas municipais e estaduais, um total de 120 alunos formados, que receberam certificados de conclusão do curso.

O PROERD é um programa educacional de resistência às drogas e violência, desenvolvido nas escolas por um policial devidamente capacitado para desempenhar o programa. O PROERD e o Pelotão Mirim, são dois programas sociais ofertados pela Brigada Militar, em São Sepé os programas são desenvolvidos pela Soldado Liliane Hartmann que conta com o apoio do comando do 2°Pelotão Tenente Magno Brum da Silva. As ações recebem também o apoio da AAPROS (Associação de Apoio aos Programas Sociais da Brigada Militar).

O evento contou com a presença de autoridades municipais, pais, alunos e professores, na ocasião foram conhecidas 5 das 6 redações classificadas no concurso de redações, maneira pela qual os alunos tem a oportunidade de expressar os conhecimentos adquiridos ao longo do programa, a canção do PROERD, diversas premiações e a presença do mascote do PROERD o Leão Daren.