Sexta-feira, 28, em solenidade na ESFAS Santa Maria, ocorreu a formatura dos novos 2° Sgt. Fão e 2° Sgt. Valles. O Comandante do 2° Pel. Ten. Magno, juntamente com alguns representantes do efetivo de São Sepé prestigiaram a formatura e na oportunidade foi entregue um mimo aos formandos representando o efetivo do 2° Pelotão São Sepé. Também estiveram presentes no evento familiares e amigos.