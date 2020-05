Formigueirense ganha prêmio nacional de taekwondo

A prática de esportes é uma atividade que deve ser sempre incentivada durante a infância, ainda mais, quando ela rende premiações. O formigueirense Valentin Cassol Dotto, de 7 anos, venceu o Prêmio Brasil 2020 – 1º Poomsae tradicional virtual, organizado pela Liga Nacional de Taekwondo. Ele conquistou o primeiro lugar na categoria masculino mirim.

Em virtude da pandemia de coronavírus, as disputas presenciais estão suspensas em praticamente todos os esportes. Assim, a competição foi realizada de forma virtual, em que os atletas produziram um vídeo fazendo os movimentos solicitados. O regulamento também explicitou regras e condições para a gravação. Atletas do exterior foram convidados, totalizando em todas as categorias 216 inscritos, de 7 países diferentes.

Valentin pratica o esporte por meio do projeto Taekwondo Educar Mãe Rainha, do mestre Angelo Oliveira, que visa a integração social através da pratica da arte marcial com aulas gratuitas para crianças de 07 a 14 anos, na comunidade Mãe Rainha, em Formigueiro.

O atleta mirim “ficou muito feliz” com a conquista e já faz planos para mais uma competição virtual do taekwondo, desta vez, na disputa de chutes, no próximo dia 15 de maio.

Angelo destaca que objetivo da competição “é justamente promover uma integração. Fazer as crianças e os jovens participem, já que estamos neste momento de pandemia, onde muitos estão em casa sem ir ao ginásio”, diz.

O pai de Valentin, Marcius Dotto, comentou torcer para que “a participação sirva de incentivo para ele continuar desenvolvendo suas atividades. Fico feliz pelo seu desempenho no esporte que resolveu praticar”. E acrescenta, “gratidão pelo desprendimento do mestre Ângelo, que disponibiliza seu tempo para desenvolver um trabalho social tão importante para Formigueiro, que é incentivar o esporte na comunidade”.

“Me orgulho muito dele gostar de um esporte saudável e que trás muitos benefícios para a formação pessoal. O taekwondo trás muita disciplina para quem pratica. Eu sempre vou apoiar ele”, relata a mãe Cintia Cassol.

