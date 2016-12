Formigueirense morre em grave acidente na BR-392

Um acidente na manhã de sábado, 17, na BR-392, Km 328, na localidade Passo do Verde, próximo ao Rio Vacacaí, entre um Fiat Pálio com placas IRV 7514 de Santa Maria e uma carreta com placas de Santo Augusto resultou na morte do técnico em enfermagem Flávio Bernardes da Rosa, 30 anos, natural de Formigueiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal Flávio se dirigia pela BR na direção Santa Maria/São Sepé quando por volta das 6 horas perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária colidindo de frente com a carreta que vinha em direção contrária. Com a violência do choque Flávio morreu no local.