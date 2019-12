Formigueiro recebeu na noite de segunda-feira, dia 16, o show do Grupo Tchê Chaleira no aniversário de 36 anos do Supermercado Cotrisel. O show aconteceu para um grande público em frente à sede do supermercado. O evento teve a presença do Papai Noel e desfile da coleção verão da Lojinha Cotrisel.

Fonte e fotos: Jornal do Garcia.