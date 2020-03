Formigueiro divulga Boletim Epidemiológico

Virus infection or bacteria flu background

A Prefeitura Municipal de Formigueiro declarou estado de calamidade pública no município na manhã deste sábado, 21.

O novo decreto prevê o fechamento dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço, com exceção de farmácias, clínicas de atendimento na área da saúde, mercados e supermercados, padarias (sem consumo no local), postos de combustíveis, agropecuárias e demais estabelecimentos de venda de produtos animais e bancos e instituições financeiras.

A Administração já havia suspendido as aulas na rede municipal de ensino. Os órgãos públicos estão funcionando apenas em expediente interno. Os munícipes que necessitarem entrar em contato com o Executivo deverão fazer via telefone ou e-mail.

A Secretaria de Saúde destaca que aquelas pessoas que apresentarem sintomas do Covid-19 devem entrar em contato com o Posto de Saúde Central via telefone para receber orientações. O número é (55) 3236 1578 ou 99901-4074.

Este é o terceiro decreto assinado pelo prefeito Jocelvio Cardoso estabelecendo medidas preventivas ao Covid-19. Todos estão disponíveis no site da Prefeitura.

Acesse e saiba mais sobre as medidas de prevenção ao Covid-19 no município.

