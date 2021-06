Forte massa de ar frio avança sobre o Brasil

Um ciclone subtropical se formou na costa do Uruguai joga muita nebulosidade sobre o Rio Grande do Sul. Este ciclone avança para o litoral do Rio Grande do Sul nesta terça-feira e vai espalhar muita umidade pelo interior da Região Sul. O excesso de umidade e o frio intenso permitem a ocorrência de neve.

A massa de ar frio de origem polar que vem com esta frente fria é mais forte em 2021, até agora e se desloca pelo interior da América do Sul, tendo pouco contato com o oceano nos primeiros dias de sua atuação.

Isto aumenta o poder de frio e secagem do ar, tornando esta massa de ar frio potencialmente mais perigosa para provocar temperaturas muito baixas no Brasil, neve e geada, ampla e forte.



Fonte: Clima Tempo