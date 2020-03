Encaminho resolução do TJ/RS acerca das medidas preventivas em virtude do coronavírus.

Principais questões adotadas pela Comarca de São Sepé/RS:

Suspensas todas as audiências e apresentações por 30 dias.

Horário de funcionamento: 12 às 19h (somente urgências)

Servidores atuarão em sistema de rodízio e atenderão somente emergências.

Veja abaixo a Resolução na íntegra: