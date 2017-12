FOTOS: Gremistas fazem carreata pelas ruas de São Sepé

Torcedores gremistas de São Sepé foram às ruas no ultimo domingo (03, para celebrar o tricampeonato da Copa Libertadores. O título veio com uma grande vitória na Argentina, por 2 a 1, sobre o Lanús.

Centenas de torcedores participaram do movimento para lembrar a conquista. A alegria tomou conta das ruas nas cores azul, preto e branco. Durante o trajeto, muita alegria e festa para comemorar mais um título de expressão.

Para os torcedores a festa continua até a próxima decisão no Emirados Árabes. Os torcedores estão empolgados com a próxima competição. O Mundial de Clubes que irá iniciar no dia 12.

O Grêmio aguarda o adversário, ou Casablanca do Marrocos ou Pachuca do México.