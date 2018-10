Frente Parlamentar pró-duplicação da BR-290 visita São Sepé

Um grupo de vereadores de Cachoeira do Sul visitou a Câmara de São Sepé na manhã de terça-feira, 24, com o objetivo de somar esforços para que os trabalhos de duplicação na BR-290 não parem no próximo ano. O vice-presidente Eto Vargas (PP) recebeu a Frente Parlamentar pró-duplicação BR-290 composta pelos vereadores Telda Assis, Gilmar Dutra, Igor Freitas, Nelson Azevedo e Noeli Gonçalves, todos parlamentares na câmara cachoeirense.

Na oportunidade, Telda explicou que para o orçamento da união de 2019 está previsto apenas R$ 150 milhões para o andamento das obras. No entanto o custo total é de R$ 700 milhões. Eles temem que a redução dos repasses atrase ou suspenda a duplicação da rodovia que é importante para o tráfego de veículos em direção a fronteira e região centro do estado.O município de São Sepé, tem a BR-290 como uma das principais ligações com Porto Alegre e litoral.

Os vereadores ainda pediram que o pedido seja levado até os deputados federais de suas bases, para que reforcem a demanda de continuar os trabalhos na duplicação na rodovia. A Frente Parlamentar também percorreu as demais cidades da região, como Alegrete e Caçapava do Sul. Um ato de mobilização pela duplicação irá se realizar no dia 9 de novembro, às 10h, na localidade de Piquiri, às margens da BR-290, em Cachoeira do Sul.