Funcionário aposentado do Irga de São Sepé morre em acidente

Um acidente na tarde deste sábado, na BR 153, no Km 520, em Caçapava do Sul, resultou na morte do servidor do Irga de São Sepé, Jairo Dotto.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal de Caçapava do Sul, o acidente foi por volta das 15h, quando Jairo e mais dois amigos, também moradores de São Sepé estavam viajando de moto pela rodovia.

Jairo, que pilotava uma Moto Honda Hornet 600 teria perdido o controle e saiu da pista e teve uma queda violenta, sendo jogado ao chão de cabeça, quebrando o capacete.

O motociclista ainda chegou a ser levado ao Hospital de Caridade Victor Lang em Caçapava do Sul, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O corpo será levado para necropsia e não há informações sobre os atos fúnebres e sepultamento. Jairo era técnico Agrícola e funcionário aposentado do IRGA, escritório de São Sepé. Trabalhava atualmente com terraplanagem e sempre esteve envolvido com a cultura do arroz no município de São Sepé, lembro o Conselheiro do Irga de São Sepé, Giovani Machado, que lamentou a morte do amigo