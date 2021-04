Fundação Cultural realiza cadastro de artistas locais para recebimento de cestas básicas

A Fundação Afif Jorge Simões Filho, por meio da Secretaria da Cultura do Estado, realizará nesta quarta-feira, 14 de abril, o cadastro de artistas sepeenses em situação de vulnerabilidade, para o recebimento de cestas básicas.

Os artistas interessados devem apresentar CPF e NIS (número de identificação social). Quem ainda não tiver o número de inscrição, poderá solicitar o mesmo na Assistência Social, até as 13h30, no CAS (prédio espelhado da saúde).

A Fundação Afif estará realizando os cadastros das 8h30 às 11h30 e 13h30 às 16h30.