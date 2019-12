Fundo Municipal será realidade no esporte sepeense

Com intuito de fomentar as atividades esportivas e sociais em São Sepé, foi aprovado o Projeto de Lei que Institui o Fundo Municipal do Esporte e dá outras providências. O PL 073/2019 por unanimidade é do Executivo Municipal, com pedido do vereador Humberto Pires Stoduto (PP). A votação ocorreu durante Sessão Ordinária desta ultima terça-feira (10).

Em sua justificativa, o projeto tem por objetivo de regularizar a gestão e o controle de recursos para serem investidos na área de esporte. O Fundo atente ainda aos alvos de desenvolvimento, saúde e educação. Também ressalta sobre os inúmeros benefícios que o esporte e a atividade física beneficiam não somente quem pratica, mas também toda a sociedade.

Segundo o Vereador com o Fundo será possível auxiliar e subsidiar financeiramente as políticas de esporte no Município, como já é corriqueiro em diversos municípios do país. “Com a criação deste Fundo, a Secretaria de Esportes tem a possibilidade de reter a entrada de valores como os ingressos, pagamento de horários alugados da quadra de esporte entre outros. Assim estes valores podem ser destinados ao fundo para auxiliar nas despesas e projetos da Secretaria”, explica Humberto.

O Fundo Municipal de Esportes facilitará parcerias entre os governos estaduais, municipais e representantes da sociedade civil, buscando expandir e levar ao maior número de pessoas os benefícios decorrentes das atividades esportivas.