Garotos de São Sepé fazem campanha para seguir em teste no Flamengo

Seis garotos de São Sepé desejam seguir em busca do sonho de ser um jogador de futebol profissional. A próxima etapa nesse caminho é rumo a Curitiba-PR.

No início de fevereiro a equipe do Flamengo realizou em São Sepé um peneirão em busca de jovens atletas para compor as categorias de base. Nessa ocasião seis garotos sepeenses foram selecionados para passar a segunda fase dos testes, que ocorre em Curitiba, no dia 16 de março.

Agora os garotos e os pais estão em uma campanha para arrecadar fundos para o deslocamento até a capital paranaense. Um risoto beneficiente será realizado em São Sepé no próximo domingo. O valor é R$12,00 e será realizado na lancheria Gulla Lanches, anexo ao hospital Santo Antônio.

As fichas para o risoto podem ser retiradas na própria lancheria ou então diretamente com os pais:

Mauricio: 9 9982-7409

Cleber: 9 9724-1461

Elcio: 9 9903-6996

Jaque: 9 9927-3504

Priscila: 9 9605-3490