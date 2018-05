Gato Chico é resgatado com sucesso

Depois de 48 horas aguardando resgate no alto de uma árvore, o gato Chico foi resgatado por amigos de sua Dona.

Vera Beatriz S. Carvalho atribuiu a façanha do mimoso Chico, ao fato de ele ter sido corrido por cachorros na rua onde mora, no bairro Kurtz. Na busca por proteção, Chico acabou subindo em uma árvore, no pátio da escola Leonardo Kurtz.

Conta ainda a dona do bichano que no início da noite de ontem, quando ela finalmente descobriu o paradeiro de seu animalzinho de estimação, acionou os bombeiros, que, sem sucesso, acabaram desistindo do salvamento. Inconformada com a situação, Vera chamou familiares que dispunham de um caminhão equipado com braço de cadeira que facilitou o salvamento.

Porém, com muitos cachorros no pé da árvore, com o desgaste emocional do bichinho e com muitas pessoas estranhas em volta, Chico acabou fugindo novamente, mas, desta vez, em terra. Vera espera que passado o susto, ele retorne para casa.