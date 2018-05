Gilvane Moreira segue à frente do STR/São Sepé

Dando continuidade ao trabalho que vem sendo realizado junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Sepé – STR, Gilvane Bandeira Moreira segue como presidente da entidade por mais quatro anos. A cerimônia de posse da nova Diretoria foi realizada na tarde de segunda-feira (14), na Câmara Municipal de Vereadores.

Fundado em 1965, a Entidade de Classe sem fins lucrativos tem como finalidade representar a categoria, estudar, coordenar e defender os interesses dos representados, buscando a melhoria das condições de vida e de trabalho. A nova diretoria tem a missão de continuar com as lutas e conquistas juntamente com a coordenação da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – CONTAG, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul – FETAG-RS e da Assessoria Regional de Santa Maria – ASTRESMA.

Diversas autoridades estiveram presentes na cerimônia de posse. Representando o presidente Carlos Joel da Silva, a coordenadora estadual das Mulheres Trabalhadoras Rurais Lérida Pivoto Pavanello falou sobre da continuação da luta de Gilvane, tendo ao seu lado o apoio da classe sepeense. “É de suma importância este momento, e temos que acreditar na força da nossa categoria. Quero parabenizar ao Gilvane por acreditar e continuar à frente do STR de São Sepé, dando continuidade ao belo trabalho que vem sendo feito por ele e sua equipe”, ressalta Lérida.

O vice-presidente do STR/Santa Maria e representante da Cooperativa Habitacional da Agricultura Familiar – COOHAF Delcimar Gonçalves Borin parabenizou a todos os empossados e desejou quatro anos de trabalho e menos problemas sindicais. “Quero sempre parabenizar a continuidade, que a equipe tenha menos problemas e desafios como enfrentados nos últimos anos, que com sabedoria e união da equipe souberam vencer”, diz Borin.

Já o presidente do STR de Mata e coordenador da Astresma Fabricio Mulinari desejou sucesso a todos que trabalham junto com a Regional. “Continuaremos trabalhando sempre para homens e mulheres rurais, buscando evoluir a cada dia”, lembra.

Parabenizando todos os empossados, o chefe da Emater/São Sepé Paulo Souza, falou dos desafios e da parceria entre as entidades. “Viemos de uma parceria que está dando certo, e assim desejamos o fortalecimento dos laços entre as entidades para mobilizar a categoria na luta”, destaca Paulo.

Os representantes da administração municipal, o secretário de desenvolvimento Sandro Brum e o secretário de agricultura Leonardo Leonardi, enfatizaram a parceria do poder público junto ao STR e desejaram um ótimo trabalho aos envolvidos. “Acompanhamos de perto o trabalho que vem sendo realizado pelo presidente Gilvane, somando juntos a Emater, administração e ao Sindicato. E deste mesmo modo iremos continuar sempre apoiando”, observa Leonardi.

O presidente da Câmara de Vereadores Janir Machado colocou o Poder Legislativo à disposição da classe trabalhadora. “Venho acompanhado de perto o trabalho do STR de São Sepé, e sei dos desafios enfrentados junto aos seus colegas, entretanto, todos estão de parabéns. É assim que se revelam grandes lideres, em grandes batalhas”, lembra.

Para finalizar o presidente Gilvane Moreira agradeceu a presença de todos e também pela a oportunidade de continuar a frente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Sepé. “Agradeço o apoio de todos que estão ao meu lado, lembrando que o trabalho é realizado por todos e não somente a quem esta à frente e sim por cada um dos membros da diretoria”. Ele ainda agradeceu aos familiares de cada membro da diretoria e dos presidentes das associações rurais, parceiros de trabalho.

“Tivemos muitos desafios durante estes últimos quatro anos, mas com a união e o trabalho de todos conseguimos vencer e agora teremos mais desafios e continuaremos o trabalho”, finaliza.

Diretoria Efetiva:

Gilvane Bandeira Moreira – Presidente

Niura Moraes da Rosa – Secretária

Adriano Godinho Teixeira – Tesoureiro

Suplentes da Diretoria:

Lucélia da Silva machado

Ivan Rangel dos Santos

Iolanda Maria dos Santos Nunes

Conselho Fiscal Efetivo:

Olmiro Oliveira Vaz

Elias Fantinel da Silva

Valmor Oliveira de Siqueira

Suplentes Conselho Fiscal