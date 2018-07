Ginco CESS está movimentando São Sepé

Em sua sexta edição a Ginco CESS, maior gincana escolar do centro do estado, está movimentando São Sepé.

Promovida pelo Colégio Estadual São Sepé, a gincana tem na coordenação o professor Fernando Vasconcellos.

A exemplo das edições anteriores, muita correria, mobilização de alunos, familiares e até colaboradores, toma conta do cenário em torno da gincana. Para variar, a exemplo de outros episódios na cidade, na Ginco CESS 2018, não faltou polêmica, porém é preciso reconhecer a importância do evento.

Três equipes estão empenhadas no cumprimento das tarefas, como sempre, muito criativas e com um cunho social que reflete diretamente na comunidade. Participam as equipes, Dracarys, Yakuza e MillWall. A temática desse ano é ‘ La Memoria de Papel”, inspirada na série.

A Ginco CESS vai até o dia 11 de julho, quando será conhecido o resultado. O público poderá acompanhar a grande final no Ginásio Municipal de Esportes. Os ingressos podem ser retirados no CESS, sendo que cada ingresso será trocado por 2kg alimento ou duas caixas de leite.