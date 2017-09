Goleiro sepeense faz sucesso nas redes sociais após defesas

Jogador, de 27 anos, foi comparado ao goleiro uruguaio Rodolfo Rodríguez pelo seu feito

O que era para ser apenas mais um jogo disputado pela Série Bronze de Futsal, no último sábado (23), em Cachoeira do Sul, tornou o goleiro de São Sepé, Gustavo Porto, de 27 anos, um sucesso nas redes sociais. O La Máquina, time em que Porto atua, não conseguiu escapar da derrota contra o AABC São José, mas evitou um gol do time rival em um feito histórico: quatro defesas consecutivas.

A defesa foi registrada em vídeo pelo torcedor Jose Carlos Rehbein Rosa, que compartilhou as imagens no perfil do Facebook do goleiro logo após o jogo. A partir daí, surgiram centenas de visualizações (mais de 4 mil, segundo o próprio goleiro). O feito chamou a atenção e foi parar no site do Globo Esporte, que contabilizava 2,7 mil curtidas na manhã de terça-feira (26).

– A gente entrou em quadra sem chances de classificação, mas sempre tentamos dar o nosso melhor. Naquele momento, o placar já estava 2×0 para o São José. Lembro que, em questão de segundos, pensei “essa eu não posso tomar”. Depois que eu vi o vídeo, não consegui entender como consegui fazer aquela defesa. Foi a primeira vez assim – contou o goleiro, que trabalha na secretaria de Esportes de São Sepé.

Porto joga futsal desde adolescente e conta que, no clube, todos são amadores e ninguém recebe remuneração. – Esse tipo de coisa motiva a gente porque no time ninguém ganha nada. A gente treina e sempre busca dar o nosso melhor – afirma o jovem.

Nas redes sociais, alguns jornalistas compararam o feito de Porto ao do ex-goleiro uruguaio Rodolfo Rodríguez. Em 1984, ele executou cinco defesas consecutivas em um jogo do Santos, seu time, contra o América de Rio Preto. O lance ficou conhecido como uma das maiores defesas da história do futsal.

– Depois que alguns amigos viram o vídeo, começaram a me mandar o lance de Rodríguez. Eu nem sabia quem era ele, mas quando vi realmente achei parecido – comenta Porto.

Infelizmente, o feito de Porto não ajudou a salvar seu time. O placar final do jogo terminou em 3 a 0 para o AABC São José.

Por: DSM – http://diariodesantamaria.clicrbs.com.br/rs/esportes/noticia/2017/09/video-goleiro-de-sao-sepe-faz-sucesso-nas-redes-sociais-apos-sequencia-de-quatro-defesas-9914405.html