Governador do Rotary estará em São Sepé nesta terça-feira (26)

O presidente da Câmara de Vereadores, Eto Vargas (PP), recebeu o presidente da Comissão de Administração do Rotary Club de São Sepé, João Colmor Gonçalves, na manhã de sexta-feira (22). Colmor convidou o chefe do legislativo para participar de reunião com a presença do governador do Distrito 4780 do Rotary, Eusébio Prevedello, na próxima terça-feira (26), às 20h, no restaurante Gato na Brasa.

Prevedello é responsável pela coordenação de 23 municípios na Fronteira Oeste, Campanha e parte da região Centro e Sul. O rosariense foi empossado em julho deste ano e percorrerá o distrito para coordenar e orientar as ações dos clubes durante a sua gestão.