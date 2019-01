O governador Eduardo Leite recebeu, no começo da tarde desta quinta-feira (10), no Palácio Piratini, o prefeito de São Sepé, Leocarlos Girardello. O gestor apresentou demandas do município em áreas como infraestrutura e saúde, entre elas, a manutenção da ERS-149, rodovia que liga São Sepé a Vila Nova do Sul. O prefeito também desejou êxito ao governador em sua gestão iniciada há 10 dias.

Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini